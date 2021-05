Racing Genk gaat voor een tweede defensieve versterking na Juklerod

In januari sloot Racing Genk een overeenkomst met Simen Juklerod van Antwerp maar ze zijn van plan om zich nog eens te versterken in de defensie.

Racing Genk maakt ook al werk van de eerste echte zomeraanwinst. Zo melden Spaanse bronnen als Cadena Ser en Onda Deportivo dat de Limburgers dicht bij de komst van Mujaid Sadick staan. Deze 21-jarige centrale verdediger is een jeugdproduct van Deportivo la Coruña en groeide daar in de voorbije seizoenen uit tot een vaste sterkhouder.



Bij de voormalige Spaanse kampioen, die inmiddels gedegradeerd is tot het derde niveau, gaat hij komende zomer echter zijn laatste contractjaar in. Pogingen om te verlengen leverden niets op en daarom is Deportivo genoodzaakt om mee te werken aan een transfer. Genk kan mogelijk dus een koopje te doen.