Bart Verhaeghe en burgemeester Brugge proberen buurtbewoners te overtuigen: "Jan Breydel is versleten, het is gevaarlijk"

In het stadiondossier van Club Brugge is er opnieuw een stapje gezet op woensdagavond. Burgemeester Dirk De fauw en sterke man Bart Verhaeghe hieldden een webinar om de buurtbewoners te overtuigen.

De aanpassingen aan het dossier zijn gemaakt, het openbaar onderzoek loopt volop. Ondertussen werden de buurtbewoners opnieuw zo goed als mogelijk overtuigd van het belang van een vernieuwing van Jan Breydel.

Jan Breydel is versleten

"Jan Breydel is op, versleten, het is gevaarlijk om er nog wedstrijden in te spelen", klonk het bij monde van Bart Verhaeghe volgens Het Laatste Nieuws.

"We hebben veel aanpassingen gedaan, rekening houdend met de bekommernissen van de buurtbewoners. Of dat voldoende zal zijn, moet blijken", aldus burgemeester De fauw.