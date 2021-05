Vandenbergh laat zich uit over pittig prijskaartje van Nmecha: "Op dit moment vind ik het wat overdreven voor hem"

Lukas Nmecha is dé cruciale spil in de paarswitte voorhoede. Het is nog maar de vraag of Anderlecht hem volgend seizoen aan boord kan houden, Manchester City vraagt namelijk de jackpot voor de Duitse belofteinternational.

In Brussel willen ze een forse inspanning doen om hun aanvalsleider langer te houden. Manchester City plakt echter een prijskaartje van minimum acht miljoen euro op de spits, dat lijkt voor het huidige Anderlecht onoverkomelijk. Dat beseft ook voormalig RSCA-sluipschutter Erwin Vandenbergh: "Voor een Belgische club is dat te veel. Langs de andere kant: er zijn in het verleden spelers gepasseerd bij Anderlecht waar ze meer voor betaald hebben én waar ze achteraf gezien niets mee geweest zijn", klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Ik noem dat weggegooid geld, ze hebben er enkel en alleen verlies aan geleden. Misschien spendeer je zo'n bedrag dan beter aan een speler waar je toch een bepaalde zekerheid over hebt. Maar toch... 8 miljoen euro is veel geld. Op dit moment vind ik het wat overdreven voor hem."





