Hans Cornelis kiest zijn favoriet elftal in aanloop naar KRC Genk-Club Brugge: "Genk moet komende zomer slag slaan"

Vrijdag trappen KRC Genk en Club Brugge speeldag 2 van de Champions' play-offs op gang. In aanloop naar deze topper vroegen we Hans Cornelis, die zowel voor Club Brugge als voor KRC Genk uitkwam, om zijn favoriete elftal samen te stellen. Cornelis koos voor 6 Limburgers en 5 spelers van blauw-zwart.

Doel

Maarten Vandevoordt: “Op dit moment heeft Simon Mignolet nog een streepje voor.” Een vijftal minuten later kwam Cornelis terug op de keeperskwestie. “Doe toch maar Vandevoordt, soms moet je durven kiezen voor jongeren. Vandevoordt is de toekomst van België, hij heeft alles om in de voetsporen van Thibaut Courtois te treden.”

Verdediging

Clinton Mata (rechtsachter): “Voor mij kan hij perfect meedraaien in de Premier League of de Bundesliga. Het verbaasde me dat haast niet over hem gesproken werd bij de vorige Gouden Schoen. Daar maakte hij voor mij zeker aanspraak op.”

Odilon Kossounou (centrale verdediger): “Erg sterk in duel en heel snel. Door zijn gebrek aan ervaring maakt hij nog iets te vaak de foute keuze, wat een werkpuntje is voor hem.”

Brandon Mechele (centrale verdediger): “Wordt nog steeds onderschat, maar is heel belangrijk voor Club Brugge. Ik vond hem afgelopen weekend opvallend sterk in de één tegen één-duels met Nmecha. Hoewel Mechele voetballend misschien niet top is, kan je altijd op hem rekenen. Een verdediger die perfect weet wat hij kan én wat hij niet kan.”

Gerardo Arteaga (linksachter): “Ik vind Jere Uronen ook zeker niet slecht, maar hij komt nauwelijks aan spelen toe de laatste maanden. Daarom kies ik voor de Mexicaan van Genk. Arteaga heeft zich goed aangepast aan de Belgische competitie en zorgt voor veel offensieve impulsen. Al blijf het een moeilijke oefening uiteraard, want Club Brugge speelt vaak niet met échte backs.”

Middenveld

Bryan Heynen (verdedigend middenvelder): “Iedereen kent zijn kwaliteiten. Ik schat hem persoonlijk net iets hoger in dan Mats Rits."

Hans Vanaken (aanvallende middenvelder): “Eerlijk gezegd ben ik niet de allergrootste Vanaken-fan, maar hij blijft hoe dan ook een stylist met enorm veel vista. Ik stel me de vraag of hij dit ook in het buitenland kan brengen.”

Kristian Thorstvedt (aanvallende middenvelder): “Scorend vermogen, jong, vista, voetballend vermogen. Hij heeft me de voorbije maanden helemaal overtuigd.”

Aanval

Noa Lang (linksvoor): “Een zekerheidje. Ik had ook voor De Ketelaere kunnen kiezen: hij is enorm goed en heeft een mooie toekomst voor zich. Al vraag ik me nog steeds af wat zijn beste positie is.”

Paul Onuachu (spits): “Iemand die dertig keer scoort, moet in de ploeg staan. Daarnaast is hij ook erg goed in het meevoetballen. Heeft alles om ook in een grote competitie te slagen. Ik denk dat KRC Genk komende zomer zijn slag moet slaan. In Dost heb ik het eerlijk gezegd iets minder gezien. Hij scoorde en leverde een assist af tegen Anderlecht, dan heb je natuurlijk je job gedaan als spits. Maar in het samenspel vind ik hem te vaak afwezig.”

Junya Ito (rechtsvoor): “Ik vind hem een van de beste spelers van Genk. Hij is immens gevaarlijk. Tegen iemand als Ito zou ik echt niet graag gevoetbald hebben vroeger. Ik verkies de Japanner boven Bongonda, die ik nog net iets te wisselvallig vind."

