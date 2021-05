Kruipt Moeskroen opnieuw door het kleinste sleutelgat? Marathonsessie bij BAS, maar er is hoop voor proflicentie

KV Oostende en Moeskroen moesten deze week hun proflicentie gaan verdedigen voor het BAS. De kustploeg lijkt in veilige wateren te dobberen terwijl de Henegouwers zich toch meer zorgen moeten maken, al is er hoop.

Moeskroen degradeert sowieso uit 1A want de club eindigde laatste in de Jupiler Pro League. Het moet echter nog flink aan de bak om volgend seizoen in 1B uit te komen. Volgens La Dernière Heure duurde de zitting bij het BAS 2,5 uur.

Er is echter een sprankeltje hoop want hoofdaandeelhouder Gerard Lopez zou eindelijk zo'n 2 miljoen euro aan 'Les Hurlus' gestort hebben en de bewijzen daarvan kon de club ook aan het BAS voorleggen. Op 10 mei kennen we het verdict.