Kompany zag eigen ploeg "niet op niveau" en Mbokani uitblinken: "Hem gemotiveerd? Er zijn enkel bewonderaars van Dieu bij Anderlecht"

Vincent Kompany leefde met een dubbel gevoel na de match. Blij met het punt in extremis, maar ontgoocheld over de match die zijn ploeg speelde. "Het brengt wat evenwicht voor die late gelijkmaker tegen Club", lachte hij.

"Hoeveel opluchting? Ik heb iets minder emotie nu dan op het moment zelf. Het is goed voor de ploeg en een opsteker na een moeilijk jaar waarin we in de slotfase veel niks konden terugdoen. Nu kunnen we wel nog scoren en mentaal is dat een grote barrière die we doorbroken hebben", aldus Kompany.

Maar dat Anderlecht het moeilijk had verstopte hij niet. "Defensief ook ja. Het niveau is ook hoger in play-off 1, maar er zijn eigenlijk geen excuses. We hebben onszelf wat uit de match laten zetten. We zijn ongeduldig geworden en we speelden onzuiver. We zijn nooit echt op ons niveau geraakt."

En dan was daar een duidelijk gemotiveerde Dieumerci Mbokani. "Of de uitspraken uit de club hem extra motivatie gegeven hebben? Welke uitspraken? Van Peter Verbeker? Ik kan enkel zeggen dat alleen maar bewonderaars van Dieu zijn op Anderlecht. Ik had het ook voor de match gezegd: hij kan een match op zijn eentje beslissen en zijn ploeg dragen. Wel, hij heeft het gedaan. Dieu is een millésime (champagne). Hij weet hoe hij zijn ploeg kan helpen en Antwerp creëert exceptionele omstandigheden om hem toe te laten dat te doen."