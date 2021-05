Wat moet Dieumerci Mbokani volgend seizoen doen? "Mocht ik hem zijn, zou ik dat doen"

Waar ligt de toekomst van Dieumerci Mbokani van Royal Antwerp FC? Erwin Vandenbergh heeft alvast zijn keuze gemaakt en weet de Congolees naar waarde te schatten.

Is Dieumerci Mbokani al op zijn retour? “Neen. Hij is nog altijd Belgische top”, klinkt het bij Erwin Vandenbergh in HLN duidelijk. “En Mbokani zal zijn kwaliteiten nooit verliezen. Zelfs niet op zijn leeftijd.”

35 is Mbokani er ondertussen, maar hij kan nog eventjes mee. “Hij zal altijd zijn doelpuntjes blijven maken. Ik ben trouwens niet verbaasd dat hij het nog zo goed doet. Mbokani blijft een pluspunt voor de Jupiler Pro League.”

Een overstap naar Anderlecht dan nog, vooral als goedkopere optie dan Nmecha? “Da’s een ambetante vraag. Ik zou alleszins bij Antwerp blijven, mocht ik hem zijn. Hij voelt er zich goed thuis.”