Anderlecht had keizerlijke Mbokani geprikkeld: "Zoveel te beter als hij dingen vindt om zich aan op te trekken"

'Man van de Match'? Dat was zelfs geen vraag, die bekroning mocht onmiddellijk naar Dieumerci Mbokani. De 35-jarige spits had zijn match uitgekozen. En wat er ook gezegd of geschreven wordt: dat heeft Anderlecht zelf in de hand gewerkt.

Dieu is niet altijd zo scherp. Dieu loert niet elke match op de minste bal die in zijn buurt kan komen. Maar Dieu had de uitspraken van Peter Verbeke meegekregen. "Op basis van data past Mbokani niet meer in het spel dat Anderlecht wil spelen." Da's zoals met een speldenkussen naar een leeuw smijten: niet slim.

Spijtig dat hij zelf niet mocht reageren op zijn knalprestatie, maar zijn daden zouden toch meer gezegd hebben dan zijn woorden. Miazga en Cobbaut werden er gek van. "De eerste helft speelde hij meer links, de tweede meer rechts. Ik kan als ex-speler nog altijd in het hoofd van een speler kruipen en weet waarom hij dat deed", glimlachte Kompany. "Ik had vooraf al gezegd dat hij een match op zijn eentje kon beslissen."

We compenseren ook dingen voor hem

Mbokani zijn twee buitenspelgoals waren kwesties van centimeters van hemzelf en Miyoshi. Het frustreerde hem wel, want ze waren beide grandioos afgewerkt. Niet zoals die eerste - dat was exceptioneel -, maar zo hebben we hem er in zijn carrière al tientallen zien maken. Op volle snelheid kan hij die bal lobben waar hij wil, met zoveel gevoel.

"Hij was goed, maar als we dat niet meer van hem mogen verwachten dan zou hij niet meer in de ploeg staan", zei Frank Vercauteren. "Hij wint nooit de match alleen. We kennen zijn kwaliteiten en weten hoe we hem moeten voeden, maar we compenseren ook dingen voor hem."

Dan zijn we terug bij die mindere loopafstanden. Iets wat ze bij Anderlecht deed afhaken. "Je kan 12 kilometer lopen, maar dat slecht doen", haalde Vercauteren zijn schouders op. "Hij moet wel terugkomen in het blok en niet alleen vooraan rondwandelen. Of hij extra gemotiveerd was? Als hij iets vindt om zich aan op te trekken, zoveel te beter!"