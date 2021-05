Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 2 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Arnaud Bodart. Hij stopte in het slot van de wedstrijd een strafschop van Vadis Odjidja en was zo van levensbelang voor de Rouches op weg naar een nuttige driepunter in play-off 2.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Delferrière maakte een interessant debuut bij Standard in een driemansdefensie, terwijl Lucumi (net als Cuesta overigens) heerste tegen Dost & co. Buta was dan weer de man van Antwerp achterin.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we toch vooral voor Genks geweld. Zowel Thorstvedt als Hrosovsky dwongen met hun duelkracht uiteindelijk Club Brugge op de knietjes, terwijl het verder moeilijk kiezen was tussen Bezus en Mrabti. Op de flanken kiezen we voor Castro-Montes (opnieuw een van de beteren bij Gent) en Storm (alweer twee goals erbij).

Aanval

Voorin konden we niet naast Dieumerci Mbokani, die twee keer scoorde én ook nog twee goals afgekeurd zag. In de barrages was Mikautadze de man die de weg voor Seraing naar 1A opende met twee goals en een assist - in het licht van zijn hele seizoen.

Dat levert dan onderstaand elftal op: