Verrast Charleroi met jong trainersduo met verleden bij Anderlecht én Club Brugge? Deze twee namen moeten samen Belhocine opvolgen

Sporting Charleroi is momenteel op zoek naar een opvolger voor Karim Belhocine. Of opvolgers. De Henegouwers hebben namelijk een speciaal plan in gedachten.

Volgens onze informatie is Sporting Charleroi vergevorderd met niet één, maar twee coaches. Het is de bedoeling dat de sportieve leiding van de Zebra's vanaf volgend seizoen in handen is van Jonas De Roeck en Edward Still. RSC Anderlecht liet gisteren weten dat De Roeck na het seizoen vertrekt, terwijl Still momenteel aan de slag is als assistent van Ivan Leko bij het Chinese Shanghai SIPG. Beide heren staan bovendien open voor het idee én voor een overstap naar het Zwarte Land.