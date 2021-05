Kompany moest op tafel slaan: "Ik heb me kwaad moeten maken op training"

Zaterdag werd het wedstrijdplan niet gerespecteerd, er was een daling in de kwaliteit van het spel en... dat kwam niet als verrassing voor Vincent Kompany. "Ik zei voor de play-offs nog dat ik niet wist hoe ze ermee gingen omgaan. Nu weet ik het."

Sambi Lokonga heeft in een interview dat morgen verschijnt uitgehaald naar de mentaliteit in de groep. Er wordt niet goed genoeg getraind, haalde hij aan. "Hoe ik daarop reageer? (lacht) Hij heeft het van mij gehoord, dus ik kan niet verrast zijn. Ik maak wel een onderscheid qua professionaliteit, werkijver, intensiteit en concentratie."

"Qua concentratie klopt het volledig. Qua werklust en energie die ze in de trainingen steken, kan ik hen niets verwijten. Maar je ziet dat het wat onzuiverder is, dat de aannames minder goed zijn van spelers waarvan je weet dat ze het kunnen. Fysiek staan ze er, maar ik wijt dat volledig aan concentratie. Ik heb me ook al sneller kwaad moeten maken."

Nee, ik mag nog altijd geen taart laten staan. Maar nu ook voor de staf, want de buikjes beginnen te komen

Kompany zag wel dat ze er blijven voor gaan. "We maken telkens onze goals op het einde van de match, dus fysiek zit het wel goed. Maar ik moet eerlijk zijn met de groep. Ik kan ze ook complimenteren voor alle goeie dingen. Maar ik moet denken aan de jonge gasten, die jongens die nog maar pluimpjes op hun bovenlip hebben. Als ik nu iets zeg tegen een oudere speler moet ik er ook rekening mee houden dat die gast naast hem het begrepen heeft. Dat hij het voor later al weet."

Eén vooruitgang: er zijn nog spelers die eens op tafel kloppen. "Het begint wel. Sambi vermeldt het nu ook. Het besef is er dat er verwachtingen zijn binnen de groep. Als je mij dat zes maanden geleden had gevraagd, was het antwoord 'nee'. Nu zijn er toch spelers die opstaan. Of ik al een taart mag laten staan? (lacht) Nee, nog altijd niet. Maar nu ook voor de staf, want de buikjes beginnen toch te komen."