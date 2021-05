Sambi Lokonga openhartig over vertrek, geld, Mbokani en EK: "Ik geloof nog altijd dat ik een kans heb"

Het kapsel doet ineens wat aan Jérémy Doku denken, maar Albert Sambi Lokonga is nog altijd dezelfde. Godsvrezend en ook goed begeleid, want de 21-jarige denkt goed na over de stappen die hij na dit seizoen zal zetten.

Nog voor er enig concreet voorstel is binnengekomen, is er al veel gesproken over een mogelijk vertrek van Lokonga. Die kan immers wel wat geld in het laatje brengen. "Ik ben daar totaal niet mee bezig nu en Anderlecht ook niet. Na de play-offs zullen we zien welke aanbiedingen er binnen komen, maar nu hou ik dat van me af. Waar we eindigen, zal daar ook geen invloed op hebben."

Anderlecht bouwt een steviger elftal voor volgend seizoen en heeft Refaelov al binnengehaald, maar laat Mbokani schieten. "Ik ben fan van Mbokani en ben overtuigd dat Dieu onze groep nog veel zou kunnen bijbrengen. In die zin ben ik wel ontgoocheld, maar het zijn mijn zaken niet. Ik zit niet in de directie. Refaelov heeft veel kwaliteiten en kan ons helpen. Hij zal hier geliefd zijn."

Een selectie voor het EK zou ook heel wat kunnen veranderen in zijn situatie. "Ik had eigenlijk wel graag een paar minuten gespeeld de vorige keer. Maar het was al een surplus om met die klassespelers te mogen trainen. Ik denk dat ik nog steeds een kans maak. Er zijn weinig echt als defensieve middenvelder opgeleide spelers, dat is in mijn voordeel."

Lokonga is één van de grootverdieners bij Anderlecht met een loon van 1,7 miljoen euro, maar daar doet hij geen zotte dingen mee. "Ik heb wel geïnvesteerd in appartementen. Met de sommen die wij opstrijken ben ik van het principe dat ik op mijn 25ste zou moeten kunnen stoppen met voetballen. Daarom investeer je het geld maar beter slim in vastgoed.”