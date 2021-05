Jens Naessens is terug in België te bewonderen

Jens Naessens is terug in België te bewonderen na een kort avontuur in Italië. HIj heeft hij nu transfervrij getekend bij Lierse Kempenzonen.

Naessens versierde vorig seizoen een contract in de Serie C, maar raakte toen zwaar geblesseerd. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden. Lierse wordt al zijn zesde Belgische club als prof. Eerder speelde hij al voor Zulte Waregem, KV Mechelen, Antwerp, Westerlo en SV Roeselare. Lierse kan voor het komende seizoen wel wat versterking gebruiken, want het eindigde voorlaatste in Eerste Klasse B met een bijzonder magere 16 op 84. #WelkomJens 📝 Lierse bereikte deze namiddag een akkoord met Jens Naessens. De 30-jarige aanvaller ondertekende na het... Geplaatst door Lierse K. op Woensdag 12 mei 2021