Van den Brom geeft titeldroom niet op: "Dat zal dan toch in hun hoofd gaan spelen"

KRC Genk klopte Club Brugge afgelopen weekend met duidelijke cijfers en mag woensdag alweer vol aan de bak. Een dag eerder dan blauw-zwart.

Waar dat tot voor kort misschien eerder een nadeel was, lijkt het nu een voordeel. Want als Genk thuis kan winnen van Anderlecht, dan verhoogt het de druk op Club Brugge.

2 punten?

De kloof zou dan minstens een dag nog amper twee punten zijn en dan moet blauw-zwart toch vol aan de bak tegen Antwerp.

"Ja, dan is dat toch een dingetje dat in hun hoofd gaat spelen. Alles kan nog volgens mij, maar het begint bij onszelf", ziet van den Brom het zeker nog zitten in Het Laatste Nieuws.