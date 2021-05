Verdediger van Racing Genk beleeft hoogdagen: "Maar voor de match toch nog snel naar het toilet"

Racing Genk leeft op een wolk. Het defensieve compartiment heeft daar veel mee te maken. Dat werd tegen Club Brugge nog maar eens duidelijk, met Jhon Lucumi in een hoofdrol.

Als de ploeg goed draait, dan is het individueel ook makkelijker om te presteren. “Ik denk vooral dat we individueel allemaal sterk presteren, omdat de ploeg zo goed draait. Maar het klopt wel dat hoe meer er in een wedstrijd van me verwacht wordt, hoe groter de focus is. Dat is absoluut geen bewuste keuze van me, het is niet zo dat de wedstrijden tegen zogezegd mindere ploegen me minder zouden interesseren. Maar in de topwedstrijden word ik zwaarder op de proef gesteld, waardoor ik naar een hoger niveau word gestuwd”, vertelt Jhon Lucumi aan HBVL.

Al duiken de nodige zenuwen nog altijd op bij Lucumi. “Het gebeurt zeker wel eens dat ik voor de match nog snel naar het toilet moet. Die kriebels moéten er zelfs zijn, zij horen bij dat proces dat tot een optimale focus leidt. Op het veld probeer ik me dan eerst even te settelen, trap ik enkele makkelijke passes om in de match te komen. Pas daarna ga ik meer gedurfde acties opzetten. Zelfvertrouwen moet je opbouwen en één keer je dat hebt, is er van stress geen sprake meer.”

De twee competitienederlagen tegen Anderlecht betekenen voor Lucumi niks. “Wij wonnen in de beker. Ik aas niet specifiek op revanche. Anderlecht is een prima ploeg, maar wij hebben ook al getoond waartoe we in staat zijn. Ik wil gewoon winnen, elke wedstrijd opnieuw.”