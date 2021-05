Voetbalbond maakt scheidsrechters bekend: in deze fase van het toernooi geen onbelangrijke factor

De heenronde van de play-offs zit er bijna op, nog een wedstrijd. De clubs strijden nog volop voor de laatste plaatsen in Europa, en het wordt alsmaar spannender. Daarom is het ook niet onbelangrijk om te weten welke scheidsrechters er worden toegewezen tijdens de derde speeldag van de play-offs.

De voetbalbond maakte deze middag via Twitter bekend wie in welke wedstrijd scheidsrechter zal zijn. Een scheidsrechter kan een wedstrijd bepalen, en winst of verlies maakt in deze fase van de competitie een groot verschil. Daarom is het niet onbelangrijk voor de clubs om te weten wie hun scheidsrechter zal zijn.

In play-off 1 zal Nathan Verboomen Racing Genk tegen Anderlecht fluiten, Bram Van Driessche neemt Antwerp tegen Club Brugge voor zijn rekening. In play-off 2 moet Nicolas Laforge naar Gent voor AA Gent tegen KV Oostende, en Kevin Van Damme naar Luik voor Standard tegen KV Mechelen.