Franky Vercauteren was niet ontevreden na de puntendeling tussen Antwerp en Club Brugge

Franky Vercauteren was tevreden met de puntendeling. Met het punt alvast hij zag ook dat het anders en beter moet op bepaalde vlakken.

"Ik ben zeker niet ontevreden met de puntendeling", opende Franky Vercauteren de persconferentie. "De wil en de bedoelingen van de jongens was goed. Het feit dat we weinig of niets hebben weggegeven en dat we Club Brugge niet in hun spel hebben laten komen daar was ik tevreden over. Aan de andere kant was er ons offensief gedeelte daar hebben we te weinig initiatief en durf getoond, zeker in het begin van de wedstrijd. Dat hebben we aan de rust proberen bij te sturen maar dan konden we de bal niet meer bijhouden."

De opeenvolging van matchen en de vele afwezigen begint Antwerp zuur op te breken. Een twee op negen en nog geen overwinning in de Champions Play-Off dat is geen goed gevoel. Dit zag Vercauteren ook: "Op het vlak van frisheid moeten we veel meer doen. De opeenvolging van wedstrijden is snel, de kern is klein voor de moment. We kunnen nu niet de prestaties op het veld brengen die iedereen van ons verwacht. Als we naar boven willen kijken dan is het momenteel niet voldoende. Hopelijk kunnen we tegen zondag nog spelers recupereren."