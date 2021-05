Referee Department zag VAR-incident in Genk met lede ogen aan

De twee trainers werden er gek van, het bestuur van Genk stond op zijn achterste poten... Het VAR-busje was niet op tijd in de Luminus Arena. Een mop à la Belge. Bij het Referee Department keken ze het ook met lede ogen aan.

“De technieker die oorspronkelijk op de planning stond was uiteindelijk niet in Genk, er is iemand anders naar Genk moeten afzakken, met de vertraging tot gevolg. Wij op het Referee Department zagen dat met lede ogen aan, wij konden hier niet veel aan doen", klonk het bij Stephanie Forde van het Referee Department aan HLN.

Uiteindelijk kwam het na zwaar doorwerken nog in orde, maar met een kwartier vertraging. "We hebben vervolgens de procedures gevolgd, overleg gehad met de Pro League en de teams, en beslist om de wedstrijd uit te stellen met een kwartier, aangezien de techniekers wel in aantocht waren. Dat leek ons de beste oplossing, want het ging hier toch om een cruciaal duel.”