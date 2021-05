Vincent Kompany kon het VAR-incident niet plaatsen

De match tussen Genk en Anderlecht mocht gerust gezien worden. Al wat ervoor gebeurde, is gewoon Comedy Capers van de hoogste plank. Het VAR-busje kwam te laat aan de Luminus Arena aan omdat het vooraf niet besteld was. Vincent Kompany haalde achteraf keihard uit.

Kompany schudde meewarig met het hoofd. Hij die in de grootste competities van de wereld speelde, op internationale toernooien en bij één van de grootste clubs. "We zitten hier in een mooi stadion, een prachtig veld en met spelers die iets aan het Belgisch voetbal bijbrengen", zuchtte Kompany. "Een match die je gerust in het buitenland mocht laten zien. En dan gebeurt dit..."

Kompany kon het niet begrijpen. "We mogen gerust wat harder voor dit soort situaties zijn, want het hoort niet thuis op dit niveau. Wij moeten ons tot het uiterste voorbereiden. Ik moet elke dag op training herhalen dat er intensiteit moet zijn. En dan moet je hier vertellen dat de match een kwartier later begint omdat ze het busje vergaten bestellen... Tja... Er valt wel regelmatig iets soortgelijk voor. Dat is niet normaal!"

Ook John van den Brom haalde keihard uit. "Wat een amateurisme! Je bereidt je minutieus voor op deze match en dan gebeurt er zoiets. Dat kan toch niet?"