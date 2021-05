Killian Sardella zal volgend seizoen waarschijnlijk de stand-in voor Delcroix worden

Vincent Kompany verraste woensdag toch enigzins door Killian Sardella in de basis te zetten in plaats van Elias Cobbaut. De 19-jarige verdediger deed het goed en heeft waarschijnlijk voor zaterdag zijn plek vast.

Wat hebben Sardella en Cobbaut gemeen? Ze hebben beiden al heel wat kritiek over zich gekregen dit seizoen. Sardella bij het begin van het seizoen, Cobbaut na zijn fouten tegen Club Brugge en Antwerp. Kompany wou er niet over uitwijden waarom hij die keuze maakte tegen Genk, maar die fouten werden Cobbaut dus wel aangerekend.

En Sardella maakte een goeie beurt tegen de vinnige Ito en de infiltrerende Bongonda. "We hebben vertrouwen in hem", zegt Kompany. "Met zulke jongens moet je geduldig blijven en hem blijven steunen. Als we hem niet durven zetten, geven we de kritikasters gelijk. Killian heeft ons niet verrast, want we weten dat hij nog veel progressie kan maken."

Cobbaut-Delcroix

Voor Cobbaut wordt het zo toch wel een situatie waarin hij best uitkijkt naar een transfer. Volgend seizoen staat Hannes Delcroix er weer en die heeft heel wat krediet opgebouwd. Delcroix bewees ook een betere match te zijn met Matt Miazga, die Anderlecht graag definitief wil overnemen van Chelsea. Sardella zou dan zijn stand-in worden.

Kompany is ook geen fan van veel verdedigers op de bank te zetten. De laatste weken is er dat meestal maar eentje: Sardella. Die heeft de polyvalentie om zowel centraal als op beide backposities in te vallen. Zo houdt hij meer ruimte om aanvallende spelers in te brengen. En hij heeft een goeie inspeelpass, zoals Kompany ook eerder al zei.