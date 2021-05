Is het liedje van Clement uitgezongen bij Club Brugge? "Die heeft lang niet hetzelfde palmares"

Philippe Clement is op zoek om in de resterende wedstrijden van de play-offs het betere voetbal bij zijn Club Brugge te vinden.

Het gaat blauwzwart voorlopig niet af in de play-offs en dan wordt er snel gekeken naar de positie van de trainer. “Los van succes of niet: als coach moet je voelen of er nog rek op zit. Of je spelers nog scherp krijgt”, zegt Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad. “De relatie is duidelijk niet op. Maar het is altijd het een of het ander: ofwel dezelfde groep en geregeld een andere trainer, ofwel dezelfde trainer en geregeld een verversing van die groep.”

Een nieuwe uitdaging, zeker buiten België, lijkt dan ook niet vanzelfsprekend. “Een halve finale in de Europa League had kunnen helpen. Maar ik blijf het zeggen: als Hannes Wolf trainer kan worden van Leverkusen, waarom de Fille dan niet? Wolf heeft lang niet hetzelfde palmares.”

De sterkte van de Rode Duivels helpt niet mee voor Belgische trainers en daar is volgens Verheyen een goede reden voor. “Ik wil maar zeggen dat Belgische trainers stiefmoederlijk worden bekeken. Zeker in het buitenland. En kom nu niet af met de uitstraling van onze nationale ploeg. Dat straalt niet af op onze trainers. Dat de bondscoach geen Belg is, helpt natuurlijk ook niet.”