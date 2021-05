Timothy Castagne speelt vandaag voor 21.000 toeschouwers de finale van de FA Cup: "Weer emotie beleven"

Leicester City speelt om 18.15 uur tegen Chelsea de finale van de FA Cup op Wembley. Met 21.000 toeschouwers erbij.

Leicester is bezig aan een sterk seizoen. “Alleen jammer van mijn dijblessure, die het ritme een beetje heeft gebroken”, zegt Castagne aan Het Nieuwsblad. “Maar we staan derde en spelen de finale van de FA Cup, de tweede bekerfinale in mijn loopbaan. Met Atalanta lukte het niet en ik zit toch wel met revanchegevoelens.”

De bekerfinale wordt voor publiek gespeeld. “Het zal mijn eerste match in Engeland met toeschouwers worden. Je kunt je wel inbeelden dat ik daar heel hard naar uitkijk. Het is eigenlijk bizar om te zeggen dat je gewend bent geworden aan het spelen zonder fans. De adrenaline die supporters brengen, hebben we gemist. Het zal mooi zijn om die emotie opnieuw te gaan beleven.”

Leicester is momenteel derde in de competitie, maar heeft wel nog een zwaar programma af te werken.

“Het is alleszins de ambitie om deze plek vast te houden en dat Champions League-ticket te pakken. Pas daarna mogen we verder beginnen te denken. Met deze coach en het werk dat de club de laatste jaren heeft geleverd, is het de bedoeling om elk jaar tot de top te behoren. Volgend jaar Champions League spelen, zou al een grote stap zijn.”