Vercauteren hoopt drie spelers met corona te recupereren voor duel tegen Club Brugge

Zondag speelt Royal Antwerp FC op bezoek bij Club Brugge. Franky Vercauteren hoopt drie spelers te recupereren uit de coronaziekenboeg.

Vrijdag werden nieuwe coronatesten afgenomen bij The Great Old. Trainer Franky Vercauteren hoopt minstens één, maar liefst drie spelers te recupereren.

Vercauteren kijkt vooral in de richting van Frank Boya. Hij zit al langer dan een week in quarantaine, het is dus goed mogelijk dat hij negatief test.

Daarnaast mikt Vercauteren ook op Didier Lamkel Zé en Dylan Batubinsika. Ook zij leven al een goede week in quarantaine, al komt de wedstrijd tegen Brugge voor hen wellicht nog te vroeg.