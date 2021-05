Trabzonspor wil vier miljoen euro betalen voor Ruud Vormer van Club Brugge

Ruud Vormer is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot sterkhouder, aanvoerder én boegbeeld van Club Brugge. Het lijkt onmogelijk, maar Trabzonspor wil de Nederlander losweken.

Volgens diverse Turkse media is Trabzonspor concreet voor Ruud Vormer. De Turkse subtopper heeft naar verluidt al de eerste contacten gelegd met Club Brugge.

Trabzonspor wil vier miljoen euro storten op de blauw-zwarte bankrekening om Vormer naar Turkije te halen. De 33-jarige Nederlander kan er een lucratief contract tekenen.

Vier miljoen euro

Het is nog maar de vraag of Club Brugge én Vormer willen meewerken aan een transfer. De Nederlander is hét boegbeeld van blauw-zwart en heeft zijn gezinsleven in België opgebouwd.