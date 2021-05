📷 🎥 Coronaproof was het allemaal niet: titelfeest in Brugge barst los

Club Brugge is voor de zeventiende keer kampioen. Een 3-3 gelijkspel op bezoek bij Anderlecht was daarvoor voldoende. En dus gingen ook de coronaregels even overboord.

Het begon in Brugge allemaal nog wel zeer beschaafd. Supporters zaten rustig op een terras in hun bubbel naar de wedstrijd te kijken. 🔵⚫ | De fans van @ClubBrugge bouwden een feestje na het laatste fluitsignaal! 🤯 pic.twitter.com/KF9EbE5cOH — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 20, 2021 De horeca moest echter om 22 uur dicht en toen was de beslissing nog niet gevallen. Vele cafés gingen wel degelijk dicht, maar lieten de supporters wel zitten en kijken naar de televisie. Bij de spannende tweede helft en met de nakende titel in zicht, gingen de regels steeds meer overboord. Na het laatste fluitsignaal brak een feestje los. Ook na de terugkeer van de spelersbus ging het dak er nog eens af.