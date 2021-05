Als liefhebber is het zonde dat competitie geen ultieme apotheose krijgt, maar titel van Club Brugge is oververdiend

Alea iacta est! Club Brugge volgt zichzelf op als landskampioen. Geen mens die daar voor aanvang van de play-offs aan twijfelde. Blauw-zwart kraakte, maar plooide niet in de nacompetitie. Ondanks de hete adem van Genk in de nek knokte Club zich naar de finish. No sweat, no glory.

Neen, we krijgen geen spannende apotheose zondag tussen de twee beste ploegen van het land. Club Brugge-RC Genk wordt niet meer -maar zeker ook niet minder- dan een prestigestrijd. Is dat jammer? Als voetballiefhebber durven we ja zeggen. Tegelijkertijd is er maar één ploeg die de titel verdient: blauw-zwart. Gedurende maanden bleef de ploeg van Philippe Clement de maat der dingen in de Jupiler Pro League. Een coronaplaag, de halvering van de punten en een schitterende reeks van RC Genk zorgde alsnog voor spanning. Hoewel kunstmatig, slaagde het competitieformat ook dit seizoen weer in haar opzet: spanning creëren. En of er spanning was de voorbije weken, iets wat Ruud Vormer donderdagavond ook toegaf.

Dat Genk na een alweer turbulent seizoen uiteindelijk strandt op plaats twee en met de beker op zak, is een mirakel. De Limburgers stonden na acht speeldagen op plaats elf in de rangschikking. Maar als de Genkse motor aansloeg, was het vaak een lust voor het oog. Werd het mooiste voetbal dit seizoen in de Luminus Arena geserveerd? Het zou zomaar kunnen. Het had heel wat voeten in de aarde, maar Van den Brom vond uiteindelijk het juiste recept om balans in zijn elftal te krijgen.

Ondergrens opgetrokken

Uitgerekend in de periode waarin RC Genk haar tweede dip van het seizoen doormaakte, sloeg Club Brugge de kloof die uiteindelijk net te groot bleek te zijn. Tien zeges op rij rond nieuwjaar, met dank aan een ontketende Noa Lang, die in die periode een naar Belgische normen ongezien niveau haalde. Ook Bas Dost scoorde in die periode met de ogen dicht. En in moeilijke momenten was het vaak Charles De Ketelaere die zijn ploeg er doorsleurde, faut le faire!

De ondergrens van Club Brugge is de voorbije seizoenen steevast opgetrokken. Dat is de verdienste van Philippe Clement en het Club-bestuur, dat achter de schermen fantastisch werk levert. Een as met ervaren rotten als Mignolet, Mechele, Vanaken, Vormer en Dost: die laat zich niet uit haar lood slaan als het wat minder draait. Blauw-zwart is het enige team dat er in de reguliere competitie in slaagde om meer dan 50% van de punten te pakken. Anderlecht zette dit seizoen stappen, RC Genk moet hopen op enkele voltreffers van Dimitri de Condé en co en Antwerp zal moeten bouwen. In Brugge is het motto duidelijk: "Bluvn goan".