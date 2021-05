Bart Verhaeghe laat zich uit over toekomst Philippe Clement bij Club Brugge: "Andere coaches bij ons ook kampioen geworden"

Club Brugge is opnieuw een titel rijker. En dus is ook voorzitter Bart Verhaeghe een gelukkig man, zoveel is duidelijk. Hij blikt ook al vooruit.

Hét punt waar het de komende weken (en ook al de afgelopen weken) misschien wel het meest zal over gaan? Het contract van coach Philippe Clement. Die heeft nog geen nieuwe verbintenis getekend en dus was er al wat twijfel of hij wel zou blijven, al gaf hij na het halen van de titel aan dat het een straf aanbod zal moeten zijn om hem weg te krijgen. Stevige structuur "Wat hij bij ons heeft gepresteerd is exceptioneel. Maar er zijn de voorbije jaren bij ons nog andere trainers kampioen geworden ook", aldus Verhaeghe bij Sporza. "Dankzij de stevige structuur die op poten staat. We zullen binnenkort eens met Philippe samenzitten om als volwassenen over de toekomst te praten."