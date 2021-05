Er moet Bart Verhaeghe iets van het hart na nieuwe titel: "Daar moeten we vanaf, het is niet fair" en "Moeilijker voor ons dan voor Bayern op die manier"

Back to back-titels voor Club Brugge. En dus ook een gelukkige voorzitter? Wel ja, dat wel. Maar er moest Bart Verhaeghe toch ook iets van het hart.

Zo wil Bart Verhaeghe af van het systeem van de halvering van de punten voor de start van de play-offs. Want het blijft raar: Genk kan zondag nog op gelijke hoogte komen, zonder halvering van de punten was dat nooit mogelijk geweest.

Moeilijker dan Bayern

"Eigenlijk is het voor ons nog moeilijker dan voor Bayern München, door die halvering van de punten. Het is niet normaal dat we nog moeten strijden om de titel op de voorlaatste speeldag, terwijl we eigenlijk 15 punten hadden moeten voorstaan", klinkt het bij Sporza.

"Mijn sporthart bloedt. Je wil winnen met de correcte spelregels. De halvering van de punten hoort daar niet in thuis, je krijgt dat nergens in Europa uitgelegd. Niemand vind dat fair, ik vind dat we daar iets aan moeten doen."