Frank Vercauteren hard voor zijn ploeg: "Ondermaats" & "Zwijgen en in de spiegel kijken"

In de eerste helft kon Antwerp zijn voet nog enigszins naast KRC Genk zetten, maar na de pauze zakte de Great Old compleet door het ijs. Frank Vercauteren was na afloop niet te spreken over de reactie -of het ontbreken ervan- van zijn team na de tweede Genkse treffer.

"Laat me beginnen met het positieve, want doorgaans doe ik het andersom", opende Frank Vercauteren op de persconferentie. "Tot de rust hebben we goed meegedaan en de beste kansen gehad. Het verschil tussen beide teams was klein. De openingstreffer van hen kwam niet voort uit een uitgespeelde kans, maar toonde nog maar eens hun efficiëntie aan."

Tot daar het goede nieuws. Want wat Antwerp na de pauze op de mat legde, stond Vercauteren heel wat minder aan. "Na die tweede goal hebben we net hetzelde gedaan wat een andere ploeg (Club Brugge, nvdr.) hier een week geleden deed. En Genk heeft dan de flow en de kwaliteiten in huis om dat af te straffen, en dat hebben ze ook gewoon gedaan vanavond. Het was gewoonweg ondermaats, collectief en individueel."

Ritchie De Laet vroeg zich voor de camera's van Eleven Sports luidop of al zijn ploegmaats nog wel goesting hadden tijdens de tweede helft. Zover wilde Frank Vercauteren het niet drijven. "Ik heb geleerd dat het niet aangewezen is om te snel na een wedstrijd commentaar te geven op spelers. Ik denk dat iedereen best even zou zwijgen en eerst in de spiegel zou kijken", besluit Frank Vercauteren.