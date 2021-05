Vormer geeft dan toch toe: "Ja, er was wat stress in de groep"

Minstens een punt rapen tegen Anderlecht, dat was de opdracht van Club Brugge donderdagavond. Bij een 1-3 voorsprong leek het helemaal binnen voor Club, al kwam Anderlecht nog wel terug tot 3-3.

De ontlading was groot bij Club na het laatste fluitsignaal. Het is de tweede keer op rij dat Blauw-Zwart kampioen speelt in 1A. Tweemaal op rij onder leiding van kapitein Ruud Vormer.

Ondanks de ontlading, is het cynisme er ook nog niet uit bij de Nederlander. "Het is dik verdiend natuurlijk. We stonden voor de play offs 20 punten voor op Genk en poef, ineens 10 puntjes weg en zijn het er nog 10. Het blijft een enorm raar systeem. Veel supporters hebben genoten van de spanning, maar dit kan eigenlijk niet. Er komt dan automatisch stress in de groep", kan hij het niet laten om nog eens kritiek te geven op de halvering van de punten.

Wat nu volgt voor de spelers en staff voor Club, is een stevig feestje tot in de vroege uurtjes. "Ik zal wel de leiding nemen, maar vieren zullen we allemaal. Op 7 jaar tijd hier ben ik 4 keer kampioen geworden, fantastisch. Op het veld van Anderlecht kampioen spelen, maakt het extra speciaal. Zeker voor de supporters", klinkt het.

Her en der wordt gefluisterd dat Clement na dit seizoen afscheid zou nemen van Club Brugge, maar daar wil Vormer niets van weten. "Nee joh, Hans en ik zullen een keertje met hem praten en dan blijft-ie gegarandeerd", besluit hij.