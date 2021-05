Huurlingen mogen teruggaan: Antwerp niet van plan om optie van onder meer Jordan Lukaku te lichten

Er zijn wel wat veranderingen op til bij Antwerp FC. Logisch ook, want bijvoorbeeld een Jordan Lukaku speelt bij de 'Great Old' op huurbasis en dan is het steeds uitkijken wat er beslist wordt naar de toekomst toe. De optie van Lukaku gaat niet gelicht worden. Hetzelfde geldt voor Avenatti.

Dat heeft onze redactie vernomen. Antwerp huurt momenteel beide spelers. Wel heeft het bij het sluiten van de overeenkomst met de club waar ze eigendom van zijn ook een aankoopoptie bedongen. Antwerp heeft dus de kans om Lukaku over te nemen van Lazio Roma en Avenatti over te nemen van Standard. Er is dus op de Bosuil besloten om dit niet te doen. Daardoor zullen beide spelers althans voorlopig terugkeren naar de desbetreffende clubs. Lukaku ligt bij Lazio nog onder contract tot 2022. Avenatti is op basis van zijn contract bij Standard nog tot 2023 speler van de Rouches. Een grote verrassing is het niet gezien het spelpeil dat beiden haalde, al is Lukaku wel titularis bij Antwerp en staat hij ook bij de reserves voor de EK-selectie van Roberto Martinez.