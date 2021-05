Vercauteren heeft selectie voor duel tegen Anderlecht klaar: Haroun en Gélin zijn erbij, aanvaller verdwijnt uit de kern

Met de terugkeer van Faris Haroun en Jérémy Gelin op het trainingsveld heeft Vercauteren opnieuw wat meer opties. Die twee trainden deze week mee met de groep en worden ook voldoende fit geacht voor de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Anderlecht.

Sowieso zit het seizoen na deze wedstrijd er op. Sterkhouders die enigszins beschikbaar zijn, kunnen dus maar beter ingezet worden. Antwerp speelt zondagavond thuis tegen Anderlecht met de derde plaats als inzet. Haroun en Gélin zitten alvast in de 20-koppige selectie.

Dat is dus nog wel een ruime wedstrijdkern. Uitkijken dus of Haroun en Gélin wel degelijk op het wedstrijdblad belanden. Nog twee namen moeten er afvallen. Wie er al zeker niet bij is, is aanvaller Felipe Avenatti. Die viel twaalf minuten voor tijd nog in op het veld van Genk, maar zit niet in de selectie tegen Anderlecht.

Voor het overige geen verrassingen: de titularissen uit die vorige wedstrijd zitten allemaal in de kern dit weekend. Wel zijn enkele wijzigingen niet uitgesloten, aangezien de vorige partij voor Antwerp resulteerde in een duidelijke nederlaag.