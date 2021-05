Faris Haroun overlegde met minister van Binnenlandse Zaken en de Pro League over strijd tegen racisme

In december 2020 kreeg Faris Haroun nog te maken met racistische bejegeningen. De aanvoerder van Antwerp gaat dan ook voorop in de strijd tegen racisme, zeker in de voetbalwereld. Onlangs kwam Haroun nog aan het woord in de docu 'FC United'.

Ook bij het overleg met de verschillende instanties is Haroun betrokken. Antwerp laat weten dat de Belg met Tsjadische roots rond de tafel heeft gezeten met Stijn van Bever, Head of Communication van de Pro League, en federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Ook de Pro League heeft het overleg op sociale media bevestigd. Op de agende stond het bespreken van het aanpakken van online hatespeech en racisme op sociale media. De Pro League heeft ook al een antiracismeplan om deze problematiek te bestrijden. Vandaag overlegde onze kapitein @FarisHaroun38 met minister @AnneliesVl en @bever_st van @ProLeagueBE . Het onderwerp? #racisme op #socialmedia en ander verwerpelijk gedrag... en hoe dat aan te pakken. Samen sterk! pic.twitter.com/tJVSTV6FCV — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 22, 2021 Voor Haroun was het een kans om zijn inzichten mee te geven aan de Pro League enerzijds en de overheid anderzijds. De middenvelder ging ook op de foto met minister Verlinden. De Pro League overlegde vandaag met Minister @AnneliesVl en @FarisHaroun38 van @official_rafc over de aanpak van online hatespeech in het kader van het antiracismeplan van de Pro League. pic.twitter.com/IgSLJhvv7w — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) May 22, 2021





