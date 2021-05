Noa Lang reageert voor het eerst zelf: "Racisme en vooroordelen zijn me dus welbekend"

Noa Lang stond in het oog van de storm de afgelopen dagen na zijn zangstonde tijdens de titelviering hij reageert voor het eerst zelf.

Noa Lang kreeg van supporters, de Pro League, de Belgian FA en van een aantal ministers het nodige commentaar over zijn zangstonde tijdens de titelviering. Hij reageert nu voor het eerst zelf op zijn Instagram pagina.

"Ik ben een kind van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeter. Racisme en vooroordelen zijn me dus welbekend. Ik zong na het behalen van de titel in al mijn enthousiasme samen met de supporters die ik voor het eerst zelf kon ontmoeten. Als ex-Ajacied ken ik als geen ander bijnamen van voetbalploegen. Daar wou ik niemand mee beledigen. Voor mij is dit nu afgesloten en ik zal er ook niet meer op terugkomen."

Het is afwachten of de Belgian FA dit ook zo ziet want zij bekijken of ze verdere stappen kunnen ondernemen. Dit kan u HIER lezen!