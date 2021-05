Kompany kalm(er) na discutabele fases die derde plek kostten: "In dit kampioenschap moeten we iedereen pushen om beter te worden"

We zijn eigenlijk erg benieuwd naar de reactie die Vincent Kompany voor de camera gegeven heeft net na de match tegen Antwerp. Daar moet hij blijkbaar harder hebben uitgehaald richting de arbitrage. Op zijn persconferentie was hij al bedaard.

Kompany ging uitleg vragen over de rode kaart en het doelpunt dat wel of niet over de lijn was bij de refs na de match. Zijn reactie moet eerst nogal pittig geweest zijn, maar dat was al veel minder eenmaal hij in de perszaal zat. "Er blijft altijd wel wat emotie achter zo net na een match. Ik heb gezegd wat ik dacht bij jullie collega's. Ik moet dat geen tien keer herhalen. Laten we zeggen dat ik niet akkoord was met de refs."

Aandringen dat wij zijn reactie niet gezien hadden, mocht niet baten. "Ah, ik kan dus vertellen wat ik wil", lachte hij. "Nee, ik ben fier op mijn spelers die het met tien zeker goed gedaan hebben. Ik heb mijn mening gezegd over de rode kaart én het doelpunt. Maar deze nederlaag definieert ons seizoen niet. Sorry dat ik niet rechtstreeks antwoord, maar ik ben intussen wat gekalmeerd. Er zit veel potentieel in dit kampioenschap en dat zeg ik niet zomaar. Ik heb wel wat van de wereld gezien. Maar we moeten elkaar blijven pushen om beter te worden."

Maakt niet uit

Kompany blikte wel al weer vooruit. "Ik wil progressie maken en dat hebben we dit seizoen gedaan. Ik wil wel eens zien hoeveel progressie de andere ploegen nog kunnen maken ten opzichte van ons. Wat ik weet van de Conference League? Evenveel als mijn collega's in de rest van Europa: niks! Maar dat maakt niet uit. Europa League, Champions League, Conference League, vriendschappelijk... We gaan volle gas, het maakt niet uit tegen wie we spelen."

Maar dan moet de ploeg wel versterkt worden natuurlijk. "Als je ziet wat we gedaan hebben quasi zonder budget... We zullen zien wat we morgen kunnen doen om vooruit te gaan."