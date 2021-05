🎥 Gala profvoetballer: Jan Van den Bergh goal (en viering) van het seizoen

Daags na het einde van de competitie worden de prijzen van profvoetballer van het jaar uitgereikt. Hieronder vindt u een overzicht.

Doelpunt van het jaar:

Ook Beerschot is al minstens één keer in de prijzen gevallen. Jan Van den Bergh heeft namelijk een trofee gekregen voor zijn doelpunt tegen Racing Genk. Vooral de viering na het doelpunt van Van den Bergh ging de wereld rond:

🐌 | De viering van Jan Van den Bergh maakt het doelpunt van het jaar nog beter! 👏☄️ #ProLeagueAwards pic.twitter.com/iraG2AlhHY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 24, 2021

Voetbalster van het jaar:

Laura De Neve is speelster van het jaar geworden in het vrouwenvoetbal. De Neve is een belangrijke kracht achterin bij Anderlecht, dat dit jaar voor het vierde jaar op rij landskampioen werd. Ze haalde het van haar ploeggenote Laura Deloose en Club Brugge-speelster Marie Minnaert.

OFFICIEEL | Laura De Neve is profvoetbalster van het jaar! 👏 #ProLeagueAwards pic.twitter.com/jLa6tN9iW0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 24, 2021

Coach van het jaar:

Alexander Blessin heeft het gehaald in de categorie coach van het jaar. Geen kampioenenmaker Philippe Clement dus of Vincent Kompany die ondanks een jaar vol ups en downs toch nog de Championship play offs haalde.

Blessin was een verademing bij KV Oostende dit jaar en leerde hen volgens het aloude Duitse gegenpressing-systeem werken. KVO pakte net naast de Champiosnhip play offs maar had desondanks een zeer geslaagd seizoen.

Jongere van het jaar:

Club Brugge pakt de eerste prijs van de avond. Noa Lang heeft namelijk de trofee van jongere van het seizoen gewonnen. Lang heeft er een uitstekend seizoen opzitten bij Club Brugge, kwam tot 14 doelpunten en 6 assists.

Lang kan later ook nog in de prijzen vallen want hij is samen met Onuachu en Holzhauser genomineerd voor de hoofdtrofee van profvoetballer van het jaar.

Speler van het jaar in 1B:

Dante Vanzeir heeft de trofee van beste speler in 1B gewonnen. Vanzeir hielp Union aan de titel in 1B met 19 doelpunten en 8 assists. De Limburgse aanvaller kwam afgelopen zomer over van Racing Genk, dat hem ook nog uitgeleend had aan KV Mechelen en Beerschot de jaren voordien.

Scheidsrechter van het jaar:

Jonathan Lardot is uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. Lardot kreeg de prijs al eens in 2017/2018. Ook voor de scheidsrechter was het een vreemd jaar zonder supporters. "Het is ingewikkelder nu, zo zonder supporters. Je hoort nu ook echt alles wat de spelers en trainers zeggen", klinkt het.

"De VAR is echt wel een hulp voor ons bij de beslissingen die we nemen. Er is een collega die tv-beeden ter beschikking heeft en die moeten we gebruiken. Maar de scheidsrechter blijft natuurlijk wel de baas op het veld", vertelt Lardot.

© photonews

En ook nog...

Tussendoor heeft Simon Mignolet een trofee gekregen vanwege de meeste clean sheets dit seizoen, een beetje vergelijkbaar met de Trofeo Zamora in Spanje. Xavier Mercier werd dan weer gehuldigd als assistenkoning van de competitie. Hij haalde er evenveel als Mercier en twee meer dan Junya Ito, die wel meer wedstrijden kreeg.

Steven Defour kreeg een lifetime achievement award. De voormalige Rode Duivel en speler van onder meer Standard, Anderlecht en Benfica hield het dit seizoen voor bekeken na veelvuldig blessureleed.

OFFICIEEL | @StevenDefour wint de Lifetime Achievement Award! 🎖️ #ProLeagueAwards pic.twitter.com/3l9otjjWeN — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 24, 2021