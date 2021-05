"Ik vind dat we terecht voor Anderlecht eindigen in het klassement" - een blije Birger Verstraete na de wedstrijd

Birger Verstraete blikt terug naar de prestaties van Antwerp en vindt de 3de plaats meer dan terecht. Voor hem persoonlijk was het niet altijd even gemakkelijker dit seizoen maar hij is fysiek en mentaal bijna terug helemaal de oude.

Het duurde tot de allerlaatste wedstrijd van de Champions Play-Off dat Antwerp kon winnen. Het waren wel ineens drie gouden punten want hierdoor plaatsen ze zich voor de voorrondes van de Europa League. "We hebben moeten wachten tot het einde van de play-offs voor het dubbeltje aan onze kant viel. Tegen tien man is het niet altijd makkelijker om te spelen. Ik denk dat het al bij al wel een verdiende overwinning was. We zijn dan ook heel blij met de 3de plaats. Natuurlijk hadden we voor de play-offs wel hoger gemikt maar ik denk dat de 3de plaats correct is."

Verstraete moest erkennen dat Club Brugge en Racing Genk dit seizoen sterker waren dan Antwerp en terecht voor hen eindigden in het klassement. "De 3de plaats is een correcte weerspiegeling van onze kwaliteiten", zegt een eerlijke Verstraete. "Ik vind dat we terecht voor Anderlecht eindigen in het klassement en volgend jaar moeten we sterker terugkomen om ook Club Brugge en Racing Genk het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Dit konden we nog niet dit jaar."

Verstraete heeft een lange tijd oogproblemen gehad daardoor vond hij zowel fysiek als mentaal niet direct zijn draai. Hij blinkt terug op deze periode en het hele seizoen: "Het was een seizoen van hoogtes en laagtes. In het begin ging het moeizaam en moeilijk maar na Nieuwjaar ben ik me beter gaan voelen. Ik voel dat ik nog niet op mijn beste niveau zit maar ik voel me fysiek en mentaal sterker worden om volop de strijd aan te gaan. Ik ben blij dat ik het seizoen zo kan eindigen. Nu is het tijd om welverdiende rust te nemen en volgend seizoen nog sterker terug te komen."