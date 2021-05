Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 6 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Vandevoordt. Hij stopte een paar goede ballen op bezoek bij Club Brugge en stopte zelfs een strafschop op weg naar de drie punten en een knappe 16 op 18 in de play-offs.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vijf belangrijke personen. Ngadeu was opnieuw een onverzettelijke rots bij AA Gent, terwijl ook Hanche-Olsen opnieuw belangrijk was en ook nog een assist afleverde.

Ritchie De Laet was zijn eigenste zelf namens Antwerp tegen Anderlecht - inclusief clean sheet. Ngoy was de man die voor Standard een paar keer erger voorkwam tegen Oostende en Lucumi was erg sterk namens Genk.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Vandendriessche (2 goals voor Oostende in zijn afscheidsmatch), Castro-Montes (opnieuw sterk op zijn flank en een doelpunt), Bezus (opnieuw erg creatief) en de scorende Lamkel Zé.

Aanval

Voorin kiezen we voor Cyriel Dessers, die in de laatste weken toch opnieuw aan de oppervlakte is gekomen als luxe-invaller bij Genk en zo toch ook zijn waarde nog toonde.

Dat levert dan onderstaand elftal op: