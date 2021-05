Exclusief: Kenny Steppe komt terug op flirt met Anderlecht: "Concrete interesse, maar ambitie ligt hoger dan derde doelman"

Een trainerswissel, degradatiestress... Een rustig seizoen was STVV niet gegund, degradatie naar 1B werd vermeden dankzij een sterke terugronde. Voortbouwen kan STVV echter niet, Peter Maes verkaste onlangs immers naar Beerschot en ook in de spelerskern zal er heel wat verloop zijn.

Voetbalkrant.com sprak met Kenny Steppe. De 32-jarige Antwerpenaar begon als eerste doelman aan het seizoen, maar een blessure en een sterk keepende Daniel Schmidt deden hem om de bank belanden. Een gesprek over slaan en zalven, een gemiste transfer naar Anderlecht en de acute nood aan vakantie.

Onlangs raakte het nieuwe bekend dat Peter Maes STVV alweer verlaat voor een avontuur op het Kiel. Hoe verrassend kwam dat binnen bij de spelersgroep?

“Het kwam toch vrij onverwacht. We waren al in zomerstop, dus sowieso hebben we dan minder contact met elkaar. Maar het klopt dat niemand op de hoogte was, het was de club die ons uiteindelijk heeft ingelicht. In onze WhatsApp-groep heeft Maes dan nog een bericht gestuurd om afscheid te nemen. Ach, persoonlijk neem ik het hem niet kwalijk. Bij zulke dingen blijf je beter niet te lang stilstaan, dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. Bovendien is mijn band met de keeperstrainer (Jurgen De Braekeleer, red.) veel hechter dan met een T1, dat is normaal.”

Jullie seizoen zit er al sinds half april op. Hoe heb je die voetballoze weken ervaren?

“Enerzijds is het jammer dat we niet in aanmerking kwamen voor de play-offs. Anderzijds… vorig seizoen hebben we amper een zomerstop gehad, want we begonnen erg vroeg aan de voorbereiding. Door tal van inhaalmatchen hadden we ook rond nieuwjaar slechts een drietal dagen vrijaf. De vakantie was dan ook meer dan welkom, zeker als je weet dat het met die degradatiestrijd ook op mentaal vlak een erg zwaar seizoen was. Op 7 juni beginnen we aan de nieuwe voorbereiding, vroeger dan heel wat andere ploegen.”

Zal dat sowieso met Kenny Steppe zijn?

“Zeker! Ik lig hier nog twee seizoenen onder contract en voel me erg gerespecteerd door de club, dat heb ik zelden gevoeld. Ik heb niet zomaar tot twee keer toe mijn contract verlengd, hoor.”

Al heb je op je 32ste ongetwijfeld geen zin om nog een seizoen op de bank te zitten?

“Mijn doel is om onder die lat te staan, dat is duidelijk. Wat Daniel Schmidt zal doen, is me niet bekend. Maar ook als hij blijft, wil ik spelen. We zullen zien voor wie de nieuwe trainer zal kiezen, maar ik zal er alles aan doen.”

Tot slot: Colin Coosemans tekende eerder deze week een contract bij Anderlecht. Dat had evengoed Kenny Steppe geweest kunnen zijn?

“Het is concreet geweest. Er is contact geweest, maar de clubs geraakten er niet uit. Is dat spijtig? Als ik hoor dat het ging om er als derde keeper aan de slag te gaan, dan vind ik het niet jammer. Daarvoor liggen mijn ambities nog te hoog op dit moment. Ik speel nog te graag om ergens als derde keeper naartoe te trekken.”

Hebt u het eerste deel van het interview met Kenny Steppe gemist? Klik hier om het te lezen.