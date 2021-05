'Geen Belhocine maar AA Gent is wel rond met voormalig Rode Duivel voor positie van T2'

AA Gent heeft zijn nieuwe T2 beet. Karim Belhocine gaat dat dus niet worden. Bijgevolg valt de keuze op Nicolas Lombaerts. Twee weken geleden geraakte al bekend dat er gesprekken tussen Lombaerts en Gent aan de gang waren. Daar vloeit dus ook een akkoord uit voort.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Volgens de krant staat het vast dat Nicolas Lombaerts volgend seizoen zal fungeren als de assistent-coach van Hein Vanhaezebrouck. Eerst was het de bedoeling dat Lombaerts de U16 van de Buffalo's zou gaan coachen, om zich dan verder te kunnen ontwikkelen. Lombaerts zal nu al eerder bij het eerste elftal betrokken worden dan gepland.

Geen unanimiteit over Belhocine

Aangezien Peter Balette de rol van teammanager op zich gaat nemen, gingen ze in Gent op zoek naar een nieuwe T2. Karim Belhocine stond op de radar, maar volledige unanimiteit over hem bestond er in het Gentse bestuur niet. Waarna ze bij Nicolas Lombaerts uitkwamen.

Voor Lombaerts zelf is het ook een hele mooie kans om zijn eerste stappen als trainer te zetten als assistent van Vanhaezebrouck. Onder dit trainersduo moeten de Buffalo's in 2021-2022 dus beter gaan doen dan het voorbije seizoen.