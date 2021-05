Club Brugge-supporters kiezen hun speler van het seizoen

Lang werd eerder deze week nog verkozen tot jongere van het jaar, maar de titel van profvoetballer van het jaar moest hij aan Genk-spits Paul Onuachu laten. Voor de Club Brugge-supporters was Lang wél de speler van het seizoen.

Een verrassing is het alleszins niet, aangezien Lang een absolute aanwinst bleek te zijn voor Club Brugge. Met 14 doelpunten en 8 assists heeft hij een groot aandeel in de titel van Club Brugge dit seizoen.

Noa it issss! 😍🏆

Your Player of the Year, powered by @unibetbelgium! 👏🏼 pic.twitter.com/Hom2tmTPj6