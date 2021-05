Officiële overgang Peter Maes van STVV naar Beerschot laat op zich wachten

Peter Maes en Beerschot maakten al bekend dat ze het komende seizoen met mekaar in zee gaan. Maes vertrekt dus in Sint-Truiden, nadat hij de Limburgers naar het behoud in 1A loodste. Al kan dat blijkbaar nog niet zo snel als gedacht.

In de praktijk zal Maes uiteraard al wel enigszins bezig zijn om het seizoen met Beerschot voor te bereiden, al kunnen officiële acties nog niet gesteld worden. Het Belang van Limburg meldt dat er nog geen akkoord is over de overstap van de trainer op clubniveau. Opzegtermijn Peter Maes dient nog een opzegtermijn van twee weken te respecteren bij STVV. Daardoor kan hij zich officieel nog geen trainer van Beerschot noemen op dit moment. Ten laatste volgende week kan Maes dan echt aan zijn opdracht bij Beerschot beginnen. Met Beerschot bereikte Peter Maes een akkoord voor drie jaar. Nadat beide partijen dat ruim een week geleden aankondigden, liet STVV weten die beslissing "te betreuren."