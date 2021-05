🎥 Kompany gespot in Porto en fans van Manchester City zijn hem zeker nog niet vergeten

Kompany werd natuurlijk direct gespot door de City-fans toen hij in Porto rondreed. Hij wordt er door de supporters nog altijd liefkozend 'Cap' genoemd. Kompany zorgde mee voor de opgang van City in het internationale voetbal en zal vanavond zo goed als zeker bij de directie van de club in de tribunes zitten om de finale tegen Chelsea te bekijken.

Misschien kan hij meteen ook even over de situatie van Lukas Nmecha praten...

Manchester City hero @VincentKompany got out of his car to celebrate with fans in Porto. The fans reaction was amazing. pic.twitter.com/lYrZw1FOn4