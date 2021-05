Trekt Thomas Henry naar Engeland? "OHL houdt het tegen"

Topscorer worden deed hij niet, maar met 21 doelpunten liet Thomas Henry geregeld van zich horen bij OHL. Tot in Engeland zelfs, al moeten alle partijen wel akkoord zijn voor een overgang.

Met 21 doelpunten in 31 wedstrijden kan Henry een uitstekend gemiddelde vooropstellen qua goals per wedstrijd, enkel Onuachu doet met 33 doelpunten uit 38 wedstrijden beter. Voor een ploeg die geen play offs speelde en haar eerste jaar in 1A speelde na enkele jaren in 1B, is het extra mooi dat ze een speler hebben die meer dan twintig doelpunten kon scoren.

Dat heeft men in Engeland ook opgemerkt want Thomas Henry zou op interesse kunnen rekenen van Swansea City en Bournemouth. Voorlopig spelen beide ploegen nog in The Championship, het Engelse 1B, maar Swansea kan zaterdagavond promotie naar de Premier League afdwingen als ze winnen tegen Brentford op Wembley.

Maar dan moet OHL wel meewerken aan een transfer en dat zou niet het geval zijn volgens bronnen bij de club. OHL wil graag boter bij de vis en de twee Engelse clubs hebben te weinig geld veil voor de Franse spits. Volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Henry 3,5 miljoen euro.