Marc Wilmots zou maar één Belgische club overwegen om in de Jupiler Pro League aan de slag te gaan.

Marc Wilmots werd dikwijks in verband gebracht met Antwerp om een job als trainer. Toch is er maar één Belgische club die hem zou kunnen overtuigen.

Marc Wilmots is een vrij man. Na ervaringen als coach van Ivoorkust maar ook van Iran, zit hij zonder werk en is hij vrij om ergens aan de slag te gaan.

De voormalige bondscoach van de Rode Duivels heeft echter geen haast om een ​​nieuwe werkgever te vinden. In een interview met de krant La Meuse ontkende hij categorisch de geruchten over een job bij Antwerp: "Er is nooit iets concreets geweest. Het was maar een idee dat gelanceerd werd. Ik ga niet meer aan de slag in België", zei hij.

Maar een club zou hem van gedachten kunnen doen veranderen: "Alleen Standard zou me kunnen overtuigen om na te denken over een terugkeer naar België. Ik wil echter duidelijk maken dat dit geen verzoek is."