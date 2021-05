Racing Genk druk aan het werk en wil sterkhouder volgend seizoen koste wat het kost houden

Dit seizoen was een goed seizoen voor Racing Genk. Ondanks even een twijfelachtige periode te hebben gehad, wonnen de Limburgers de beker en werden ze tweede in de competitie. Nu is het Genks bestuur alweer druk bezig met het samenstellen van de kern voor volgend seizoen.

Bij het samenstellen van de kern voor volgend seizoen, wordt er vooral gekeken naar de huidige spelerskern. Die spelerskern plaatste zich dan ook voor de voorrondes van de UEFA Champions League, en won de beker. Paul Onuachu en Jhon Lucumi zouden voor de juiste prijs mogen vertrekken, de andere sterkhouders zouden de Limburgers liefst willen bijhouden. Een van die sterkhouders is Theo Bongonda. Bongonda scoorde dit jaar 19 keer en gaf 6 assists, de winger kan dus goeie cijfers voorleggen. De 25-jarige speler heeft nog een contract tot 2023 bij Racing Genk, maar de Genkenaren zouden Bongonda toch al een verbeterd contract willen geven, dat meldt La Dernière Heure.