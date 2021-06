Er is hoop voor Racing Genk: "Geen van onze sterkhouders wil ten koste van alles weg"

Racing Genk heeft er een sterk seizoen opzitten, de Limburgers wonnen de beker en konden zich plaatsen voor de voorrondes van de UEFA Champions League. Dat heeft ook gevolgen natuurlijk: de Genkspelers zijn nu heel gewild op de transfermarkt. Maar er is hoop...

"Hopelijk kunnen we nu de vruchten plukken van ons doordacht en gezond beleid dat we al jaren voeren”, begint Technisch Directeur van Racing Genk, Dimitri De Condé in een interview. “We willen dan ook grote inspanningen leveren om onze kern samen te houden. Dat binnen onze limieten natuurlijk. Er zijn intussen wel gesprekken opgestart met spelers als Vandevoordt, Thorstvedt, Bongonda en Ito”

"Ons voordeel is dat geen enkele van onze sterkhouders ten koste van alles weg wil. Ook Onuachu en Lucumi niet: wij hebben aangegeven dat we met hen willen meedenken betreffende hun toekomstplannen, maar op dit moment is het nog heel rustig en blijft een verlengd verblijf tot de mogelijkheden behoren", aldus Dimitri De Condé in Het Belang van Limburg.