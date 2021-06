šŸŽ„ Gemengde gevoelens voor Daniel Munoz (KRC Genk): debuut voor Colombia duurt amper drie minuten na rode kaart

Daniel Munoz, een van de meest constante spelers van KRC Genk afgelopen seizoen, beleefde donderdag een dag om nooit te vergeten. Hij won bij zijn debuut in het nationale elftal van Colombia, al had hij daar zelf maar een heel beperkte inbreng in.

Colombia haalde het in een kwalificatiewedstrijd voor het WK eenvoudig met 0-3 op bezoek bij Peru. Na goals van Mina, Uribe en Diaz stond de eindstand al na 55 minuten op het scorebord. Bondscoach Reinaldo Rueda gunde Genk-verdediger Daniel Munoz, die mocht terugblikken op een sterk eerste seizoen in Europa, meteen daarna zijn debuut. Een debuut dat amper een drietal minuten zou duren. Toen de mee opgerukte Munoz een voorzet wilde trappen, ging hij (onbewust?) vol door op het onderbeen van een Peruviaan. De ref was echter meedogenloos en stuurde Munoz naar de kleedkamers. Hoewel Daniel Munoz allerminst een koorknaap is, pakte hij het afgelopen seizoen slechts vijf keer geel in 44 wedstrijden. Carlos Cuesta, die andere Genk-verdediger in de Colombiaanse selectie, bleef de ganse partij op de bank. Jhon Lucumi werd niet opgeroepen. Stand Conmebol Kwalificatie* 1) Brazilië 4-12 2) Argentinië 5-11 3) Ecuador 4-9 4) Paraguay 5-7 5)Uruguay 5-7 6)Colombia 5-7 7)Chili 5-5 8)Bolivia 5-4 9)Venezuela 5-3 10)Peru 5-1 *De top vier kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. Nummer vijf kan zich via barrages alsnog plaatsen.