🎥 Aurelio Buta mag bij Antwerp de 'Assist of the Season' op zijn conto schrijven

Aurelio Buta zijn assist in de derby is door de fans van Antwerp verkozen tot de mooiste assist van het seizoen.

De fans van Antwerp konden afgelopen kiezen wie de mooiste assist van het seizoen gaf. De eer is weggelegd voor Aurelio Buta. Hij gaf in de derby tegen Beerschot de assist voor het winnende doelpunt van Mbokani.

Buta staat nog tot eind volgend seizoen onder contract bij Antwerp. De aalvlugge rechtsback/winger kwam in de zomer van 2018 over van Benfica. Eerst op huurbasis en deze werd nadien omgezet in een definitieve transfer. Hij speelde al 107 wedstrijden voor 'The Great Old' waarin hij tweemaal kon scoren en 17 assist gaf. De nog steeds maar 24 jarige Portugees speelde in het verleden vijf wedstrijden voor de U20 van Portugal.