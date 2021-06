Didier Lamkel Zé eindigt op derde plaats Golden Palace Player of the Season bij Antwerp

Didier Lamkel Zé kende een wisselvallig seizoen bij Antwerp. In het eerste deel van het seizoen kwam hij amper aan spelen toe, maar daarna kwam hij opnieuw in de eerste ploeg en werd hij één van de sterkhouders.

Didier Lamkel Zé is een speler met veel fratsen, maar de flankaanvaller heeft ook heel wat talent. Zo speelde hij alsnog 24 wedstrijden het voorbije seizoen en daarin was Lamkel Zé goed voor 10 doelpunten en 4 assists.

Speler van het seizoen zal hij daardoor niet worden bij Antwerp, maar hij eindigt wel op de derde plaats in de Golden Palace Player of the Season. Antwerp maakte het nieuws deze ochtend zelf bekend.